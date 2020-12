Stasera in tv 6 dicembre, su Tv8 ancora I delitti del BarLume: la trama dell'episodio Ritorno a Pineta

06 dicembre 2020 a

Torna la commedia noir in prima serata su Tv8 domenica 6 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti un altro episodio de I delitti del BarLume, dal titolo Ritorno a Pineta. Si tratta del secondo appuntamento dopo quello di domenica 29 novembre Donne con le palle. Ritorno a Pineta è diretto da Roan Johnson. Si tratta della seconda storia dell’ultimo ciclo andato in onda su Sky Cinema a gennaio 2020.

La trama inizia con il ritorno appunto a Pineta di Massimo Viviani (Filippo Timi). Dopo due anni di assenza e migliaia di chilometri di distanza, Massimo torna con l’idea di fermarsi pochi giorni, quanto basta per creare scompiglio nella vita di tutti i suoi amici di sempre, come Tiziana e Beppe che se lo vedono piombare in casa un attimo prima di baciarsi, mentre i vecchini se lo ritrovano al bar a rompere le scatole, come ai vecchi tempi. Il barista è tornato per la morte di un suo amico che si è suicidato ma che per Massimo è stato ucciso. E saranno proprio le sue intuizioni a dare una mano alla Fusco (Lucia Mascino) per la risoluzione del caso. In attesa di capire se il suo ritorno a Pineta è definitivo o se il Viviani ripartirà di nuovo.

