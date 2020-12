Stasera in tv 6 dicembre, su Rai2 tornano le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: anticipazioni

06 dicembre 2020 a

Doppio appuntamento come di consueto la domenica su Rai2 dedicato alle serie americane: anche domenica 6 dicembre andranno in onda dalle 21,05 in prima visione assoluta due puntate di Ncis Los Angeles 11 e la sesta stagione di Ncis New Orleans, per una serata di azione e indagini nel mondo dei militari americani.

Per quanto riguarda Ncis Los Angeles 11 sarà trasmessa la puntata numero 19, intitolata La fortuna aiuta gli audaci. Sulla spiaggia di Los Angeles, un macabro ritrovamento: la mano amputata dell’iraniano David Larian, agente immobiliare di successo, impegnato nella lotta contro l’attuale regime del suo Paese. Settimo episodio della sesta stagione di Ncis New Orleans dalle 21,50 circa, dal titolo Bum. In seguito ad un’esplosione da gas naturale in un cinema, l’Ncis scopre che la compagnia del gas che serve tutta la città è stata hackerata e che, quindi, l’intera popolazione è a rischio.

