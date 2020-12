Stasera in tv domenica 6 dicembre 2020, Non ci resta che piangere film cult con Troisi e Benigni: la trama

06 dicembre 2020 a

Un film cult, indimenticabile, quello che trasmette stasera domenica 6 dicembre 2020, Rete4, alle ore 21.30. Vedremo Non ci resta che piangere

E' un film con Roberto Benigni, Massimo Troisi del 1984. Geniale la trama: il maestro Saverio e il bidello Mario, sorpresi da un temporale in campagna, trovano rifugio in una vecchia locanda. Quando il giorno seguente si risvegliano, scoprono di essere finiti nel 1492. Dopo un primo smarrimento, cercano di adeguarsi alla situazione, con prevedibili risultati. Poi, a Saverio viene la grande idea di andare in Spagna per fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l’America. Un film originale dall'umorismo travolgente.

