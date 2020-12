Antonella Elia, l'ex Pietro Delle Piane a Domenica Live: "Io cacciato di casa con la polizia? Colpa del cellulare" | Video

06 dicembre 2020 a

Pietro Delle Piane racconta a Domenica Live su Canale5 la fine della storia d'amore con la sua compagna Antonella Elia. Nella puntata di domenica 6 dicembre l'attore però ha voluto precisare subito una cosa: "Sinceramente non mi ritengo single al contrario di Antonella - ha detto suscitando la perplessità della conduttrice Barbara D'Urso - penso che dopo una relazione di due anni ci si debba parlare".

In realtà la fine della storia tra i due ha avuto un epilogo anche piuttosto burrascoso, con Antonella Elia che avrebbe cacciato di casa Delle Piane chiamando la polizia.

Ed è qui che Delle Piane a Domenica Live vuole ancora chiarire: "E' stata creata una bolla di sapone. In realtà sono arrivate le forze dell'ordine per colpa dell'iPhone - ha affermato - se questo tipo di telefono prende una botta violenta, chiama automaticamente un Sos. E così è arrivata la polizia. Ma non era successo nulla di che".

