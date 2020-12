Stasera in tv domenica 6 dicembre 2020, la nuova serie Cuccioli selvaggi su Rai5 (canale 23): tra terra e acqua

06 dicembre 2020 a

Secondo episodio della nuova serie “Cuccioli selvaggi”, in onda in prima visione stasera domenica 6 dicembre alle 21.15 su Rai5.

Dai fiumi alle coste, dagli oceani alle barriere coralline, oltre il 70 per cento del nostro pianeta è coperto dall'acqua: habitat ricchi di opportunità e tuttavia estremi, dove per i piccoli appena nati sopravvivere è la sfida più difficile. Diversi animali che vivono in acqua o nei pressi, si riproducono a terra: per i loro piccoli, nascere e crescere significa innanzitutto riuscire a raggiungere l'acqua, la prima delle sfide che devono superare. Una volta in acqua, sono alla mercé di coste piene d’insidie e di correnti pericolose.

