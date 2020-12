Stasera in tv domenica 6 dicembre 2020, su Rai1 Vite in fuga la fiction con Claudio Gioè e Anna Valle: anticipazioni

06 dicembre 2020 a

a

a

In tv, su Rai 1, va in onda un doppio appuntamento con la serie “Vite in fuga”. Lo vedremo stasera domenica 6 e domani lunedì 7 dicembre alle 21.25. Vede l'interpretazione di Claudio Gioè e Anna Valle, Giorgio Colangeli e la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai, per la regia di Luca Ribuoli.

Negli episodi di questa sera domenica 6, Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un'intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista..

La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

Negli episodi di lunedì 7, l'avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l'irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L'indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo.

Intanto, il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un'importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.