Striscia la notizia, dopo l'addio polemico di Ficarra e Picone torna la coppia di veterani Greggio-Iacchetti | Video

06 dicembre 2020 a

a

a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti da lunedì 7 dicembre tornano al timone di Striscia la notizia per la 27esima edizione consecutiva. Con 2.453 puntate condotte insieme, la coppia Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio, 4.101 puntate condotte a oggi, è a Striscia la notizia fin dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre 1988. La coppia di veterani arriva dopo l'addio non senza polemiche di Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano infatti non avrebbe più condiviso la linea editoriale del programma e di Mediaset. Questo il video della loro prima puntata.

Enzo Iacchetti debutta più tardi nel varietà di Antonio Ricci, il 26 settembre 1994, e a oggi ha condotto 2.639 puntate. La coppia resterà dietro al bancone del Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino al 6 marzo 2021.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.