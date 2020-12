Diletta Leotta, nuovo taglio di capelli e scollatura sexy: like di Scardina. Il fidanzato ospite dalla Fialdini | Foto

06 dicembre 2020 a

a

a

Diletta Leotta ancora protagonista sui social e non soltanto. La splendida conduttrice Dazn infatti ha pubblicato negli ultimi giorni una foto in cui è immortalata in accappatoio con il suo nuovo taglio di capelli. "New look", scrive Diletta, ma molti degli oltre 7 milioni di followers della conduttrice notano inizialmente la scollatura super sexy che fa capolino. "E chi la guarda l'acconciatura", scrivono tanti fan.

Per la cronaca tuttavia lo scatto ha raccolto oltre 500mila like, tra cui pure quello di Daniele Toretto Scardina, il pugile diventato famoso anche al pubblico televisivo per la partecipazione a Ballando con le stelle. E domenica 6 dicembre Scardina sarà di nuovo in tv, a Da noi a ruota libera, in onda su Rai1 dalle 17,20 con la conduzione di Francesca Fialdini. E chissà se la giornalista farà domande sulla situazione sentimentale tra Daniele e la Leotta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.