Linea Verde, domenica 6 dicembre: Muccitelli e Convertini in Umbria. Dal lavoro in fattoria alla ricerca del tartufo

06 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento domenica 6 dicembre alle 12,20 su Rai1 con Linea Verde. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini andranno alla scoperta del paesaggio dell'Umbria. Con la partecipazione di Peppone Calabrese, si metteranno alla prova con pecore al pascolo, formaggio fatto alla vecchia maniera, pane, tagliatelle, cucina della tradizione e con l’aiuto di Angelo e la sua fedele Birba andranno alla ricerca del tartufo nero.

Insomma, una giornata in una tipica “fattoria” gestita da tre fratelli che sono alla quinta generazione di agricoltori e portano avanti un bel progetto, mettendo in pratica gli insegnamenti dei loro nonni. E poi la visita a Montefalco, l’antichissimo borgo famoso per il suo sagrantino; qui Giorgio Barchiesi, celebre oste, dopo una spesa direttamente nell’orto si adopererà in cucina preparando piatti tipici umbri.

