"Mezz'ora in più", gli ospiti di Lucia Annunziata su Rai 3 di oggi domenica 6 dicembre 2020: c'è anche Arcuri

06 dicembre 2020 a

a

a

Va in onda, oggi domenica 6 dicembre 2020, una nuova puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più-Il mondo che verrà", a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, saranno il commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, il capo politico del M5s Vito Crimi e il professor Guido Silvestri della Emory University di Atlanta.

Mentre il mondo intero si prepara alla distribuzione dei vaccini anti Covid, il governo italiano stringe le misure di contenimento in vista delle vacanze di Natale e si prepara al voto sulla riforma del Mes, è questo il tema centrale del dibattito che si svilupperà oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.