Live Non è la d'Urso, anticipazioni domenica 6 dicembre 2020: anche Diego Jr e la madre Cristiana Sinagra, si parla di Maradona

06 dicembre 2020 a

Anticipazioni su tematiche e ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso di questa sera domenica 6 dicembre 2020.

La stessa Barbara d’Urso ha annunciato per questa domenica sera tante novità. In studio saranno inbfatti presenti Gabriel Garko e Manuela Arcuri che racconteranno la verità sulla loro relazione d’amore. Si tornerà a parlare di Diego Armando Maradona e delle indagini che riguardano la sua morte. Nel salotto di Barbarella si parlerà delle testimonianze del figlio Diego Jr e di sua madre Cristiana Sinagra. Rivedremo Paolo Brosio e la sua presunta fidanzata Maria Laura De Vitis. Il caso Genovese terrà poi ancora banco nel programma.

