Domenica Live, gli ospiti di Barbara d'Urso su Canale 5 di oggi domenica 6 dicembre 2020 e le anticipazioni

Una domenica pomeriggio, quella di oggi domenica 6 dicembre 2020, che su Canale 5 è all'insegna di Barbara d'Urso ed i suoi ospiti. Ecco infatti Domenica Live, un salotto televisivo dove la conduttrice tocca più temi di attualità insieme a diversi personaggi.

Nel salotto di Domenica Live sono ancora tanti ospiti nella fascia pomeridiana. Barbara d’Urso ospiterà infatti Barbara Bouchet con il figlio. E poi ancora ci sarà per la prima volta Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che ha fatto molto discutere, accompagnata dalla madre e, infine, un personaggio su cui Barbara accende spesso i riflettori, Costantino della Gherardesca. Non mancheranno i colpi di scena.

