Uomini e Donne, Davide Donadei: una corteggiatrice si dichiara in un video. La reazione del tronista sorprende (spoiler)

Quello che vedremo nelle puntate di Canale 5 da mercoledì 9 dicembre 2020, la registrazione avvenuta sabato 5 dicembre

Davide Donadei sarà al centro delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da mercoledì 9 dicembre 2020 su Canale 5 che hanno visto la registrazione nella giornata di sabato 5 dicembre.

Il sito Il vicolo delle News, rivela che Beatrice nell’esterna gli dedica un video dove dichiara apertamente di essersi innamorata di lui. Chiara invece porta Davide a casa sua per fare colazione con una torta preparata dalla mamma. Il tronista dice di essere in evidente difficoltà nella scelta per il motivo che quando esce con una ragazza pensa possa essere quella la sua scelta . Quando poi esce con l’altra pensa la stessa cosa di quella. Resta confuso.

