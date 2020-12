All Together Now 2020, i nomi dei finalisti della sfida musicale su Canale 5: eliminata Beatrice Baldaccini

06 dicembre 2020 a

a

a

Beatrice Baldaccini viene eliminata da All Together now 2020 nella puntata di sabato 5 dicembre.

Beatrice è andata in sfida eliminatoria con Silvia Rita Iannone Beatrice Baldaccini sceglie una canzone di Annalisa, ‘Una finestra tra le stelle’.. Silvia Rita Iannone punta su un brano internazionale. Il Muro Umano vota in silenzio, si esprimono a voce alta invece i giurati. Renga sceglie Beatrice. Tatangelo sceglie Silvia Rita Iannone e ristabilisce la parità. Pavone sceglie Beatrice, J-AX assegna il suo voto a Silvia lasciando la palla al Muro Umano. Per il Muro, Beatrice Baldaccini colleziona 55 punti, Silvia Rita Iannone 64 punti. Dunque Beatrice è eliminata, Silvia è ufficialmente finalista insieme a Alessio, Dalila, Savio, Eki, Domenico ed Antonio Marino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.