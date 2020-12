Uomini e Donne, Sophie Codegoni: corteggiatore si dichiara ma lei esce con Giorgio e Matteo (spoiler)

Le anticipazioni della registrazione di sabato 5 dicembre 2020, le puntate andranno in onda da mercoledì 9 dicembre su Canale 5

Uomini e Donne, c'è Sophie Codegoni fra le protagoniste delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 9 dicembre 2020 visto che lunedì 7 dicembre e martedì 8 la trasmissione non andrà in onda.

Nella giornata di sabato 5 dicembre ci sono state le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e il sito specializzato Il Vicolo delle News ha fornito degli spoiler.

La bella tronista Sophie è uscita con Giorgio e Matteo. Con Matteo sono a casa di lei e lui porta l’albero di Natale da addobbare, mentre con Giorgio sono agli studi e mangiano un dolce fatto da lui. Imprevisto: i due vengono interrotti dall’ingresso di Antonio che dice che ha bisogno di parlare con lei. Sulle prime lei non accetta ma poi esce per parlarci e lui le dichiara di essersi innamorato di lei. Giorgio aspetta un po’ e poi se ne va.

In puntata discutono tutti e tre insieme. Lei discute anche con Matteo che dice di non sentirsi “coccolato“. Sophie pensa che lui voglia andarsene per questa motivazione ma lui la rassicura dichiarandole che gli piace molto.

