Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, lettera con pacchetto da Ida Platano: restituisce l'anello. Decisione su Roberta (spoiler)

Le anticipazioni della registrazione di sabato 5 dicembre 2020: le puntate andranno in onda dal 9 dicembre

05 dicembre 2020 a

a

a

Uomini e Donne, spoiler della registrazione di sabato 5 dicembre 2020 per le puntate che andranno in onda da mercoledì 9 su Canale 5 alle ore 14.45. Le anticipazioni sono delle talpe del sito specializzato Il vicolo delle news.

Uomini e donne, Roberta Di Padua sexy su Instagram per Riccardo alla vigilia dell'incontro rivela: "Non dovevo fidarmi" | Foto

Uno spazio centrale lo avrà Riccardo Guarnieri: arriverà per lui una lettera e un pacchetto. Sono stati inviati da Ida Platano e nel pacchetto c'è l'anello di fidanzamento che gli restituisce. Un gesto che provoca una vivace discussione in studio. La polemica è sul fatto che ciò è avvenuto perché lui è tornato nel programma condotto da Maria De Filippi. Riccardo in ogni caso decide di rompere con Roberta dopo le incomprensioni viste nelle ultime puntate della rete ammiraglia Mediaset.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.