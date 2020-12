Paola De Micheli ospite a Che tempo che fa, la Ministra amica di Paratici: il contatto tra i due nel caso Suarez-Juve

05 dicembre 2020 a

a

a

Ci sarà anche Paola De Micheli tra gli ospiti della puntata di domenica 6 dicembre di Che tempo che fa, in onda dalle 20 su Rai3 con la conduzione ovviamente di Fabio Fazio.

Esame Suarez, indagati dirigente e avvocati Juve: il club per velocizzare la pratica contattò De Micheli e Viminale

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato al centro delle cronache negli ultimi giorni per essere entrata in contatto con il direttore dell'area tecnica della Juventus, Fabio Paratici, "per velocizzare la pratica ministeriale di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti del calciatore Luis Suarez". La De Micheli avrebbe fornito a Paratici (indagato) il contatto del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi. Domenica 6 dicembre vedremo se Fabio Fazio farà domande sulla questione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.