Sabrina Ferilli ospite a Che tempo che fa, nel 1995 il Nastro d'Argento per La bella vita: la scena hot con Ghini | Video

A Che tempo che fa su Rai3 domenica 6 dicembre a partire dalle 20 tanti ospiti dal conduttore Fabio Fazio. Tra questi ci sarà anche Sabrina Ferilli, nel 25esimo anniversario del Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista per La bella vita di Paolo Virzì. Questa una delle scene cult della pellicola datata 1995, una scena hot insieme a Massimo Ghini.

Sabrina Ferilli è stata nel cast anche de La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino poi vincitrice dell'Oscar. L'attrice è reduce dal successo televisivo di Tu si que vales, su Canale5, in cui si è mostrata in tutta la sua simpatia nel ruolo di presidente della giuria popolare. E' ancora in dubbio la sua presenza nella prossima edizione. Intanto domenica 6 dicembre la vedremo ospite nel salotto di Fabio Fazio di Che tempo che fa. Appuntamento su Rai3 dalle 20.

