Stasera in tv 5 dicembre, su Tv8 c'è la commedia romantica Un principe per Natale: cast e trama

Commedia natalizia su Tv8 nella prima serata di sabato 5 dicembre. Dalle 21,30 infatti andrà in onda Un principe per Natale, per la regia di Justin G.Dyck.

La trama è ovviamente ambientata a Natale, con la dottoressa Tasha in viaggio per incontrare il principe Alexander a St. Savarre. Sebbene le feste siano alle porte, a St. Savarre il clima non è dei migliori, essendo in corso un trattato con Vandelien. Quando Tasha arriva Alex la sorprende chiedendole di sposarlo. Lei accetta immediatamente, ma prima del lieto fine ci sarà qualche ostacolo da superare. Nel cast Kaitlyn Leeb, Nick Hounslow, Josh Dean, Melinda Shankar, Charles Shaughnessy, Liliana Komorowska, Jack Foley, Megan Fahlenbock, Carina Battrick, Jordan Andonov, Kiana Edwards, Paul Nicholas Mason e Greg Ellwand.

