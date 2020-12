Stasera in tv 5 dicembre, su Rete4 Nicolas Cage è The family man: cast, trama e trailer | Video

05 dicembre 2020 a

Commedia sentimentale su Rete4 nella prima serata di sabato 5 dicembre. A partire dalle 21,25 infatti andrà in onda The family man, con Nicolas Cage protagonista. La pellicola del 2000, diretta da Brett Ratner, incassò 125 milioni di dollari. Questo il trailer del film.

La trama inizia dalla mattina di Natale, quando un ricco scapolo di Manhattan si sveglia in una vita parallela nei panni di un onesto venditore di pneumatici, marito della ragazza lasciata 13 anni prima, padre di due figli, in una modesta casa del New Jersey. Si tratta di uno stratagemma celeste per insegnargli gli autentici valori della vita. Nel cast Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer, Makenzie Vega, Harve Presnell e Lisa Thornhill

