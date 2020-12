Stasera in tv 5 dicembre, su Canale5 la semifinale di All Together Now 2020: e Anna Tatangelo è sexy su Instagram | Foto

05 dicembre 2020 a

Appuntamento con la semifinale di All Together Now 2020 sabato 5 dicembre su Canale5. Il talent show condotto da Michelle Hunziker è dunque entrato nel vivo. Il pubblico avrà modo di seguire, ancora una volta, le sfide tra i concorrenti, che adesso sono in otto e si giocheranno il premio finale che ammonta a 50mila euro.

I concorrenti si esibiranno sotto lo sguardo attento della giuria composta da J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Ruolo di grande rilevanza avrà il Muro Umano, costituito da 100 personaggi noti del mondo dello spettacolo e da una giuria popolare, formata da 10 membri scelti dai social. Gli artisti rimasti in gara sono la 29enne Beatrice Baldaccini, il 33enne Kam “Eki” Cahayadi, Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, il napoletano Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vurchio. Ospite speciale Renato Zero. Intanto una delle giurate, Anna Tatangelo, ha postato uno scatto da migliaia di like su Instagram. La cantante si è mostrata con il look della serata, che sarà davvero sexy, con un top in pelle che ha raccolto subito l'entusiasmo dei followers della stessa Tatangelo e della trasmissione. Appuntamento alle 21,35 su Canale5.

