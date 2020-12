Stasera in tv 5 dicembre, sul Nove lo speciale Emanuela Orlandi Il caso è aperto: le anticipazioni | Video

05 dicembre 2020 a

Appuntamento con la cronaca in prima serata sul Nove sabato 5 dicembre. Alle 21,30 andrà in onda infatti uno speciale su Emanuela Orlandi dal titolo Emanuela Orlandi Il caso è aperto: un mistero irrisolto lungo 36 anni dai contorni misteriosi. Nove ripercorre le zone d'ombra di uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana. Nonostante risalga a 36 anni fa, la scomparsa della cittadina vaticana di 15 anni è un fatto di cronaca di cui ancora se ne parla oggi. Emanuela Orlandi uscì di casa il 22 giugno del 1983: da quel momento di lei non se ne seppe più nulla.

Per ricostruire questa complicata ed enigmatica vicenda, ci si affida ai testimoni, ai documenti d'indagine, alle intercettazioni e alle foto concesse dalla famiglia della ragazza. Tra le testimonianze dello speciale, ci sono quelle dei giornalisti Andrea Purgatori, Fiorenza Sarzanini, del procuratore Giancarlo Capaldo, dell’avvocato Laura Sgrò, del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. Ad oggi, il caso Orlandi è ancora aperto. La famiglia cerca in ogni modo di tenere vivo l’interesse sulla vicenda, perché, come ha dichiarato Pietro, il fratello di Emanuela: "Finché non ho il corpo di Emanuela per me è un dovere cercarla viva - ha spiegato -. È diventata anche il simbolo di tutte le persone scomparse. In tutte le manifestazioni, le petizioni che abbiamo fatto, io ho sempre voluto che la voce di Emanuela potesse anche essere la voce di tutte queste altre persone".

