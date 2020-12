Stasera in tv sabato 5 dicembre 2020, su La7 il film Al vertice della tensione: la trama

05 dicembre 2020 a

Stasera, sabato 5 dicembre 2020 su La7, alle ore 21.15, va in onda il film Al vertice della tensione. E' un film di Phil Alden Robinson del 2002, con Ben Affleck, Morgan Freeman. Prodotto in Usa, ha una durata: 132 minuti.

La trama narra che il ventottenne Jack Ryan, appena entrato nella Cia, deve far fronte a un gruppo di terroristi che ha intenzione di far esplodere una bomba nucleare in uno stadio di Baltimora, allo scopo di provocare un conflitto fra Stati Uniti e Russia.

Una pellicola avvincente con continui colpi di scena, un cult che vede delle interpretazioni di primo piano.

