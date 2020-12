Stasera in tv 5 dicembre, su Italia1 il film d'animazione Inside out: trama e trailer | Video

05 dicembre 2020 a

a

a

Film d'animazione in prima serata su Italia1 sabato 5 dicembre. Alle 21,20 andrà in onda infatti Inside out, un vero e proprio capolavoro dell'animazione tra i cartoni più amati dai bambini e non solo. Questo il trailer del film.

La storia si svolge all’interno nel mondo emotivo di una deliziosa undicenne del Minnesota di nome Riley Andersen. Dentro al quartier generale della sua mente, abitano cinque emozioni che ne regolano l’umore e le inclinazioni attraverso una consolle emotiva piena di pulsanti. Joy (Gioia), emozione positiva e dominante, garantisce la felicità alla ragazza; Sadness (Tristezza), è sempre triste e sfiduciata e il suo scopo non è ben chiaro a nessuna delle altre emozioni; Anger (Rabbia) è sempre iroso e attento a difendere Riley dalle ingiustizie; Fear (Paura) è intenzionato a proteggere la bambina dai pericoli e infine Disgust (Disgusto), che non vuole assolutamente che Riley venga avvelenata fisicamente e socialmente. Ogni volta che la piccola prova un'emozione, in lei nasce un ricordo, rappresentato da una piccola sfera del colore dell'emozione che lo ha prodotto. La maggior parte dei ricordi viene inviato nella memoria a lungo termine, mentre i ricordi base, quelli più importanti, rimangono nel quartier generale, definendo la personalità dell’undicenne. Film da non perdere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.