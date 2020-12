Stasera in tv sabato 5 dicembre 2020 il film "Natural Born Killers - Assassini nati" su Rai4: la trama

La regia della pellicola è di Oliver Stone su un soggetto di Quentin Tarantino

Viene presentata come "una storia intrisa di pop che narra le gesta dei moderni Bonnie & Clyde". Parliamo di “Natural Born Killers - Assassini nati”, che Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone questa sera sabato 5 dicembre, alle 21.20.

Un grande classico del cinema crime post-moderno che racconta di Mickey e Mallory, che hanno il volto di Woody Harrelson e Juliette Lewis, amanti e criminali in un mondo dominato dalla violenza e dalle informazioni manipolate dai mass media. Regia lisergica di Oliver Stone su un soggetto di Quentin Tarantino.

A seguire, l’appuntamento settimanale di Rai4 con il documentario in prima visione assoluta che, rimanendo in tema con il film di Stone, approfondisce proprio la storica coppia di criminali “Bonnie & Clyde” in un’accurata ricostruzione delle loro gesta ormai leggendarie.

