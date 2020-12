Stasera in tv 5 dicembre: su Rai2 le serie americane di S.W.A.T, Criminal minds e Blue Bloods: le anticipazioni

05 dicembre 2020 a

a

a

Serie tv americane in prima serata su Rai2 sabato 5 dicembre. Alle 21,05 andrà in onda S.W.A.T. 3, poi a seguire la settima puntata della quindicesima stagione di Criminal minds e quindi il secondo episodio della decima stagione di Blue Bloods. Si comincia quindi con S.W.A.T. 3, con la puntata dal titolo La lista nera: qui Tan, proprio nel giorno in cui vorrebbe chiedere a Bonnie di sposarlo, viene aggredito da Pope, un criminale che lui, sette anni prima, ha mandato in prigione. A seguire - intorno alle 21,50 - Criminal minds, in cui la squadra si reca a Denver per indagare su diversi omicidi. Prentiss è costretta a mettere in dubbio il suo rapporto sentimentale con l’agente speciale Andrew Mendoza. Infine alle 22,45 Blue Bloods, con il secondo appuntamento della decima stagione dal titolo Rusty: un dissidio fra Polizia e Procura rischia di minare l’armonia tra Frank e sua figlia Erin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.