Stasera in tv sabato 5 dicembre 2020, su Rai3 "Edizione Straordinaria": i Tg che fanno storia. Documentario di Walter Veltroni, anticipazioni

Su Rai3 va in onda il documentario di Walter Veltroni “Edizione straordinaria” che Rai Cultura propone questa sera sabato 5 dicembre ore alle 21.45..

Si tratta di un racconto emotivo dell’Italia e del mondo attraverso le edizioni straordinarie dei notiziari Rai, dal 1954 ad oggi, nel mondo sospeso dalla pandemia.

In un'ora e mezza verranno ripercorsi i momenti esatti in cui gli italiani hanno appreso i grandi eventi che cambiato il corso della storia contemporanea, fissati dalle immagini giunte da tutto il mondo, tramite i circuiti dell'informazione internazionale, e per questo divenute simboliche per il Paese e gli italiani.



