Verissimo, Gerry Scotti su Veronica Franco: "Bravo Andrea Paris a ricordarla, è lei la vincitrice morale di Tu si que vales" | Video

Momento particolare per Gerry Scotti, tornato finalmente operativo dopo la terribile esperienza del Covid. Il presentatore, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale5 nella puntata di sabato 5 dicembre, ha ricordato Veronica Franco, la concorrente di Tu si que vales morta di leucemia ad appena 19 anni poco prima della finale, poi vinta dal mago folignate Andrea Paris.

Il ricordo di Gerry Scotti per Veronica Franco



"Per fortuna che il vincitore, Andrea Paris, l'ha ricordata subito dopo la vittoria - ha sottolineato Gerry Scotti - sono sicuro che se Veronica non se ne fosse andata prima della finale, avrebbe vinto. Perché era la più brava, non per inutile pietismo. Senza nulla togliere ovviamente al mago. Aveva una forza incredibile, ed è quello che ci ha commosso". Poi Gerry ha aggiunto: "In tutte le competizioni c'è un vincitore morale - ha precisato - e lei sicuramente è il vincitore morale di Tu si que vales".

Nel corso dell'intervista la Toffanin ha mandato in onda il filmato dell'esibizione di Veronica Franco durante le selezioni. Un momento che Scotti ha ricordato con commozione.

