Amici 20, Rudy Zerbi ancora non convinto da Arianna: "Non te la meriti la maglia, il tuo è un problema di testa" | Video

Ancora Arianna Gianfelici protagonisti ad Amici 20, nella puntata di sabato 5 dicembre in onda su Canale5 e condotta da Maria De Filippi. La cantante - con l'obiettivo di ritrovare la maglia della scuola rimasta in sospeso per scelta dell'insegnante Rudy Zerbi - si è esibita in Dormi, dormi, canzone di Vasco Rossi. Una performance che non ha convinto del tutto Zerbi. "Il giorno prima della puntata mi hai chiesto di nuovo il testo, quindi eri più concentrata sulle parole che sull'interpretazione - ha affermato il docente di canto - e questo dimostra che l'atteggiamento non è cambiato".

Arianna in Dormi, dormi e la reazione di Rudy Zerbi

Arianna replica: "Non è vero, mi sono impegnata molto di più rispetto alla scorsa settimana", ha commentato. Poi la vocal coach della ragazza, chiamata in causa da Rudy, è intervenuta: "Un piccolo passo avanti c'è stato, ma ancora non ci siamo", ha detto. Arianna non ci sta, anche Arisa azzarda una ipotesi: "Forse i pezzi assegnati non erano adatti a lei", ha sottolineato la cantante. Ma Zerbi ribadisce: "Il tuo cara Arianna è un problema di testa, la maglia ancora non la meriti", ha commentato.

La situazione della giovane allieva resta in sospeso. E i social sembrano dare ragione all'insegnante.

