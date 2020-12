Amici 20, Giulia si fa sexy per Sebastian. Maria De Filippi la elogia: "Sei bella, non pensare di essere brutta" | Video

05 dicembre 2020 a

a

a

Giulia protagonista ad Amici 20, il talent show in onda su Canale5 condotto da Maria De Filippi. La brava e simpatica ballerina è stata stuzzicata dalla stessa conduttrice, sul gradimento che la stessa Giulia ha sempre mostrato verso il ballerino professionista Sebastian. E così è stato mandato un filmato in cui emergono dei fuori onda in cui Giulia fa finta di non farsi vedere e fissa continuamente il ballerino, tra le risate delle altre allieve.

"Mi sto vergognando", le parole della Stabile. Poi si torna in studio e arriva il momento dell'esibizione, sulle note di Therefore I am, nel quale Giulia mostra forse per la prima volta un lato più sexy.

Giulia e l'esibizione sexy in Therefore I am

Maria De Filippi chiama al centro pure Sebastian e sprona ancora Giulia: "Sei bella, non devi pensare che sei brutta ok?", ha detto la padrona di casa. E l'esibizione è promossa a pieni voti dall'insegnante Veronica Peparini.

E la performance è gradita anche sui social, in particolar modo su twitter, con complimenti alla qualità di Giulia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.