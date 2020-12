Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria bacia il fidanzato umbro Marco e a gennaio 2021 nuove puntate del docureality | Video

05 dicembre 2020 a

Escono allo scoperto Nicole Soria, Queen di Matrimonio a prima vista 2020 e il nuovo fidanzato di Terni, Marco Rompietti. Su Real Time (profilo Twitter) è uscito un video nel quale appaiono insieme e la ragazza di Milano, ex moglie di Andrea Ghiselli, lo bacia dopo aver augurato "Buon Natale."

"Matrimonio a prima vista non ci ha dato un matrimonio duraturo che avremmo voluto entrambi, ci stiamo conoscendo e vediamo come andrà, In futuro sarete i primi a sapere come andrà, vi aggiorneremo colpo su colpo"", dice la coppia. Marco è un ex concorrente della scorsa edizione del docureality.

Real Time annuncia nella dida al video: "Non vediamo l'ora che cominci una nuova stagione. A gennaio in esclusiva su doscovery plus". Nuove puntate in vista per i fan.

