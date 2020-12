Amici 20, balla Rosa e Alessandra Celentano la stronca. Furiosa Lorella Cuccarini: "Sei capace solo di criticare" | Video

05 dicembre 2020 a

Subito polemica ad Amici 20 nel consueto appuntamento su Canale5. Nella puntata di sabato 5 dicembre l'esibizione della ballerina Rosa in Dernierere Danse, bocciata da Alessandra Celentano, ha scatenato la prima vera polemica tra l'insegnante e Lorella Cuccarini, la docente della giovane allieva.

L'esibizione di Rosa

Alessandra, sollecitata da Maria De Filippi che le ha chiesto cosa scrivesse sul suo taccuino, ha elencato una serie di difetti mostrati da Rosa durante la performance: "Brava Lorella che mettendo la gonna ha nascosto i difetti - ha esordito - Rosa sarà pure bella, ma sotto la bellezza non c'è niente".

La replica di Lorella Cuccarini è arrivata subito: "La Celentano è come Jessica Rabbit, la disegnano così e quindi deve fare la cattiva - ha detto - non puoi elencare solo i difetti e criticare, dai anche qualche suggerimento per migliorare". Insomma, la prima lite tra le due insegnanti di ballo ad Amici 20 è arrivata, per la "gioia" di twitter.

