Content Innovation Awards 2020, 44 Gatti il miglior programma per bambini. E tra i personaggi c'è pure Carlo Conti

La serie 44 Gatti vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi il premio per il migliore programma animato per bambini. "Voglio ringraziare Tbi per questo prestigiosissimo premio - ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow - che si va ad aggiungere ai molti altri vinti in questi due anni da 44 Gatti. Premi che confermano il valore della nostra serie e la capacità della Rainbow di intuire i gusti ed i desideri del pubblico". Il cartone va in onda tutti i giorni su Rai Yoyo ed è tra i preferiti dei più piccoli e non solo.

La serie ha vinto appunto nell’ambito della sesta edizione dei Content Innovation Awards, un’iniziativa del magazine inglese Tbi - Television Business International e Digital Tv Europe. 44 Gatti è una serie animata campione di ascolti su Rai Yoyo, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna. In una di queste puntate è apparso anche Gattocarlo, il gatto conduttore che si ispira a Carlo Conti, doppiato dallo stesso volto della Rai.

