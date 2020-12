Uomini e Donne, lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020 non va in onda: cosa viene trasmesso su Canale5. Stop per le feste di Natale

05 dicembre 2020 a

a

a

Uomini e Donne non va in onda per i primi due giorni della prossima settimana. Il dating show di Maria De Filippi non viene trasmesso da Canale 5, lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre. Al suo posto alle ore 14.45, due film natalizi: Christmas at the Palace e Il destino sotto l’albero.

Una interruzione, secondo quanto rivela il blog di Davide Maggio sito specializzato, dovuta alla festa dell'Immacolata. UeD tornerà poi in onda mercoledì 9 dicembre dopo quattro giorni dall'ultima messa in onda.

Anticipazione anche sulle feste di Natale: il programma si ferma lunedì 21 dicembre ma si attendono comunicazioni in proposito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.