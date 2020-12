Matrimonio a Prima vista 2020, Nicole Soria: nuovo fidanzato in Umbria. Rivelazione: è Marco Rompietti ex concorrente di Terni

Subito dopo la fine del docureality la ragazza di Milano ha partecipato a una diretta Youtube organizzata da lui: rivediamoli qui insieme

Nicole Soria, il nuovo fidanzato in Umbria. Si tratta di Marco Rompietti di Terni. L'indiscrezione è del sito Tpi. Nicole, ex moglie di Andrea Ghiselli in Matrimonio a prima vista 2020, ha detto in trasmissione di avere un nuovo fidanzato e che presto svelerà la sua identità. Ora ecco il gossip. Rompietti è un concorrente della scorsa edizione del docureality di Real Time.

Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria con Fabrizio Quattrini stasera in diretta: "Parleremo di sesso", qui il link Instagram

Marco aveva sposato Ambra poi diventata una sua grande amica. Il sito riferisce che Nicole, ("Queen" come è soprannominata) ha conosciuto Marco dopo la fine della storia con Ghiselli, ristoratore di Pesaro e che adesso sono innamoratissimi e dividono la loro vita fra Terni, città di Rompietti, e Milano dove lavora Nicole. Il giorno successivo alla fine della trasmissione, Nicole insieme a Giorgia Pantini (altra concorrente), ha partecipato a una diretta Youtube proprio sul canale di Marco Rompietti: guarda qui.

