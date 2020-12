Stasera in tv 5 dicembre: su Rai1 l'evento Ciao Stefano, amico per sempre con l'ultimo concerto dei Pooh. La scaletta

05 dicembre 2020 a

Musica in prima serata su Rai1 sabato 5 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda Ciao Stefano, amico per sempre, uno show dedicato allo storico batterista del gruppo morto qualche settimana fa a causa del Covid. Spazio dunque all’ultimo concerto dei Pooh a San Siro per rivivere lo spettacolare evento del tour Reunion L’ultima notte insieme in occasione dei 50 anni della loro carriera artistica. Il concerto sarà preceduto da un’intervista a Stefano D’Orazio registrata durante il tour.

Questa la scaletta del concerto, l'ultimo storico dei Pooh. Amici per sempre (sigla), Pensiero, Piccola Katy, Tanta voglia di lei (con Modà), E non c'è mai una fine – Modà, Non siamo in pericolo, Noi due nel mondo e nell'anima (con Patty Pravo), Nascerò con te, canterò per te, Pronto buongiorno è la sveglia, Dammi solo un minuto (con Rocco Hunt), La donna del mio amico, L’altra donna, Dimmi di sì, Cercando di te, Pierre, Storie di tutti i giorni, Uomini soli (con Emma Marrone), Io di te non ho paura – Emma Marrone, Figli, Stare senza di te, 50 Primavere, In silenzio, In diretta nel vento, Notte a sorpresa, Anteprima Video Ancora una canzone, Chi fermerà la musica, Noi due nel mondo e nell'anima (bis).

