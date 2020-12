Bake Off Italia 2020, Sara Moalli vincitrice: dietro le quinte fra dolci, foto in costume al mare e amori. Il post Instagram dopo il trionfo

05 dicembre 2020 a

a

a

Sara Moalli ha vinto a Bake Off Italia 2020. La puntata finale è stata mandata in onda da Real Time venerdì 5 dicembre. Sara ha fatto un post di ringraziamento con foto sull'account Instagram insieme a uno degli autori.

"Buttatevi, provateci, superate gli ostacoli, niente ci deve fare Paura, ogni giorno saremo più forti... Avanti tutta... Da adesso... Che il mio sogno abbia inizio", dice Sara, 29 anni di Gallarate.

La pasticciera amatoriale più brava d'Italia è molto legata alla sua famiglia, alla sorella Debora e alla nipotina Bianca. Ha studiato al liceo e poi al Politecnico di Milano.

La designer dopo aver trovato lavoro in un’azienda di Milano ha deciso di lasciare tutto per la pasticceria. "Sara Moalli - riferisce il sito ilsussidiario.net - è impegnatissima visto che proprio lo scorso anno ha sposato il suo Simone di Stefano".

Nella pagina Instagram compaiono foto di Sara con le sue creazioni, con i suoi amori, in scatti privati al mare in costume, nelle cerimonie e in momenti di vita in genere, che in queste ore riscuotono like e commenti.

Qui il profilo Instagram di Sara Moalli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.