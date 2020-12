Grande Fratelli Vip 5, le nomination del 4 dicembre: Pierpaolo, Stefania, Rosalinda e Selvaggia ma nessuno uscirà

05 dicembre 2020 a

a

a

Nella puntata del 4 dicembre del Grande Fratello Vip 5 in onda su Canale 5 che ha visto uscire Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci (lascerà lunedì 7 dicembre) ecco le nomination ma nella prossima puntata di lunedì nessuno uscirà.

I nominati sono Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma. Dayane immune, perché è stata votata come concorrente preferita dal pubblico

I concorrenti non sanno anche anche in questo caso non si tratta di un televoto eliminatorio. Il pubblico infatti dovrà votare il suo preferito. Il più votato sarà immune alle nomination nella puntata in onda lunedì 7 dicembre.

Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci escono. Tommaso Zorzi piange e Urtis è nuovo concorrente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.