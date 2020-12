Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci escono. Tommaso Zorzi piange e Urtis è nuovo concorrente

05 dicembre 2020 a

a

a

Francesco Oppini se ne va subito dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci uscirà lunedì. Tommaso Zorzi piange dopo che l'amico ha deciso di abbandonare il reality che è andato in onda nella puntata di venerdì 4 dicembre e viene consolato da Alfonso Signorini: "Ora sarà dura, ma quando uscirai avrai un amico".

Elisabetta Gregoraci ha motivato l'uscita col fatto di non voler trascorrere il Natale lontano da suo figlio: "Esperienza pazzesca ma si interrompe qui. Nathan ha bisogno della mamma e io ho bisogno di lui". Resterà fino a lunedì. Francesco Oppini ha deciso di abbandonare il gioco per il desiderio di vedere la sua fidanzata Cristina e per motivi di lavoro. L'accelerazione delle uscite è dovuta al fatto che il Gf Vip continuerà fino a febbraio.

Fra i vipponi resterà, comunicazione ufficiale, come concorrente Giacomo Urtis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.