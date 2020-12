Bake Off Italia 2020, Sara Moalli vince ma è travolta dai commenti social: "Scendi dal piedistallo". E non è finita

05 dicembre 2020 a

a

a

Polemica social dopo la vittoria di Sara Moalli a Bake Off Italia 2020. Sulla pagina Instagram di Real Time che ha mandato in onda venerdì 4 dicembre il talent che ha incoranato il pasticciere amatoriale più bravo d'Italia, ecco commenti negativi sul successo della giovane designer.

Fioccano reazioni che non sono certo di sorpresa: "Si era capito dall’inizio. Monia molto più reale e genuina", si legge in un commento (Monia è l'altra finalista). E ancora; "Dovrebbe scendere dal piedistallo ed essere più umile". Poi ci sono anche apprezzamenti a Sara che mitigano la mezza rivolta sul web al verdetto arrivato in una edizione davvero avvincente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.