Bake Off Italia 2020, Sara Moalli vince l'edizione del talent di Real Time: superata Monia in finale

Su Real Time l'ultimo atto della trasmissione

04 dicembre 2020

a

a

Bake Off Italia 2020 è stata vinta da Sara Moalli che ha battuto in finale Monia De Carolis. "Brava Sara, sei la vincitrice di questa edizione", annuncia Benedetta Parodi che dichiara la giovane come la trionfatrice della puntata finale di venerdì 4 dicembre su Real Time in prima serata.

"Una cosa troppo grande, un sogno che si è realizzato: Faccio fatica a crederci", dice Sara che va ad abbracciare il padre. "Sono riuscita a renderlo orgoglioso di me", afferma Sara commossa.

La giuria rende omaggio anche a Monia per la piazza d'onore, un risultato importante per la marchigiana che ha visto sconfittta la tradizione rispetto alla modernità.

