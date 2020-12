Quarto Grado, la ex di Alberto Genovese: "Sono rimasta sconvolta. Con me non è stato mai violento"

04 dicembre 2020 a

"Quando ho letto di questa storia sono rimasta sconvolta". Servizio in esclusiva di Quarto Grado che è riuscito ad intervistare l'ex fidanzata di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per lo stupro di una ragazza di appena 18 anni. Da settimane la vicenda è al centro dell'attenzione mediatica, sia per la particolare violenza, immortalata dalle telecamere a circuito chiuso, sia perché avvenuta in una delle feste della Milano Bene, dove a quanto pare si faceva largo uso di droga. L'ex fidanzata dipinge un Genovese completamente diverso da quello che è emerso in queste settimane: "Con me non è stato mai violento. Mi ha sempre trattato bene e con protezione. Le feste quando stavamo insieme? Niente di particolare, anche perché a me non piacciono". Clicca qui per il video dell'intervista di Quarto Grado.

