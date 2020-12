Stasera in tv 4 dicembre, su Rai 1 in seconda serata Tv7: i servizi e le anticipazioni

04 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 dicembre, su Rai 1 al termine di The voice senior, dalle ore 24 è in programma la rubrica Tv7. Come al solito carrellata di servizi particolarmente interessanti. Anticipiamo i contenuti. Per la prima volta parla Giuseppe Marzulli, direttore dell'ospedale di Alzano in Val Seriana nel periodo della prima ondata Covid. "Perché" è il titolo del servizio. Poi "Senza casa", l’impatto del Covid nelle periferie e nel tessuto sociale più fragile delle città. Tv7 mette inoltre al centro dell'attenzione il caso di Giulio Regeni, il titolo non lascia dubbi: "Cinque anni di bugie". Ancora: "Cento giorni", dedicato ai 18 marinai mazaresi in prigione a Bengasi. Poi "90 anni di Capucci", l'artigiano Roberto che nonostante l'età crea ancora abiti e costumi con lo stesso entusiasmo degli esordi. Si intitola "In contatto", invece, l'incontro con Giuliano Sangiorgi (nella foto sopra) autore, compositore e frontman dei Negramaro. Infine "Come eravamo (Milano così)": dagli archivi di Tv7 le mille facce di Milano durante le festività natalizie del 1963.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.