Bake Off Italia 2020, Benedetta Parodi e il vestito per la finale spacco e trasparenze che conquista i fan

Benedetta Parodi e un vestito elegante e sensuale per la finale di venerdì 4 dicembre 2020. la conduttrice di Bake Off Italia 2020 è stata la stella dell'ultimo atto in onda su Real Time del baking talent.

Spacco e trasparenze, gli occhi dei fan della trasmissione sono caduti sulla conduttrice. Particolari da ammirare sulla pagina Instagram di Benedetta che è apparsa con un look che ha scatenato i fan con like e commenti di apprezzamento. Dalle gambe in bella vista (come nella trasmissione precedente), ai modi che insieme alla competenza hanno fatto il successo della trasmissione che ha eletto il pasticcere amatoriale più famoso d'Italia.

