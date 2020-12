Stasera in tv 4 dicembre, sul Nove torna Fratelli di Crozza. Le anticipazioni

04 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 4 dicembre, sul canale Nove, appuntamento con l'immancabile programma Fratelli di Crozza. Si comincia alle ore 21.25. Sul palco, naturalmente, l'irresistibile Maurizio Crozza, imitatore e comico, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento della satira politica. Come al solito proporrà le imitazioni a dir poco comiche di protagonisti della politica e del mondo economico. Nelle ultime puntate, tra l'altro, Crozza ha lanciato nuove esibizioni e non è escluso che anche questa sera proponga in trasmissione altri volti. Al centro dei suoi numeri i fatti più recenti della politica, le polemiche, le accuse tra gli esponenti dei vari partiti. Il divertimento è assicurato.

