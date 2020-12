L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma non incassa i 30 mila euro della Ghigliottina per un soffio

04 dicembre 2020 a

L'Eredità su Rai1 di venerdì 4 dicembre 2020: Massimo Cannoletta torna campione dopo l'eliminazione del giorno precedente e il bonus di 7 ghigliottine consecutive che gli ha permesso di rientrare.

Flavio Insinna lo annuncia all'ultima prova: "Stasera torna a sbocciare un fiore, Massimo alla Ghigliottina. Una persona speciale".

L'Eredità, Massimo Cannoletta ci riprova nella puntata di oggi giovedì 3 dicembre dopo la caduta di ieri

"Forte, tradire, padre, società e giudizio" sono le parole da legare per 30 mila euro. Serve una sola parola da trovare in un minuto prima del tg delle ore 20. "Supereresti i 230 mila euro con questa vincita", dice il conduttore. Cannoletta scrive "ideale" ma crede che si leghi a sole due parole delle cinque. Insinna spiega: "Si lega alla risposta, quella che manca come l'aria come diceva Calamandrei". La risposta era "costituzione".

