Stasera in tv 4 dicembre, su Rai Storia il programma Insieme: la battaglia contro la Mafia

Stasera in tv, 4 dicembre, su Rai Storia dalle ore 21.10 appuntamento con Insieme, il programma condotto da Serena Scorzoni. Al centro della trasmissione la costruzione della coscienza antimafia in Italia, raccontando le storie significative di chi ha avuto la capacità di opporsi alla peggiore organizzazione criminale del Paese: da Libero Grassi ad Antonella Azoti, da Serafina Battaglia a Michela Buscemi, fino ai presidi attuali di legalità, da Napoli a Palermo, dove associazioni, gruppi culturali e cooperative si occupano di temi sociali nei luoghi confiscati. Si parte dal 1992, quello che è stato uno degli anni peggiori della storia italiana, per le stragi di Capaci e via d'Amelio, considerate l'attacco frontale della Mafia.

