Stasera in tv 4 dicembre, su Rai Premium quattro puntate di Vite in fuga

Stasera in tv, venerdì 4 dicembre, la serata di Rai Premium è tutta dedicata alle repliche di Vite in fuga, la fiction che ha riscosso grande successo sulla principale rete della televisione di Stato. Sono quattro le puntate in programma, a partire dalle ore 21.20: Maggio, Udo, Giugno e Gabriele. Vite in fuga, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova e la partecipazione di Ugo Pagliai (regia di Luca Ribuoli), racconta la storia della famiglia Caruana che vive nella massima serenità, senza litigi coniugali, stima reciproca e un buon rapporto con i figli. Poi un tragico evento la travolge e trasforma le vite da tranquille in piena fuga.

