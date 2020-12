Stasera in tv 4 dicembre, su Rai Movie in seconda serata il film Carol. La trama

04 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 4 dicembre, su Rai Movie in seconda serata il film Carol. Genere drammatico sentimentale, produzione americana e inglese del 2015, vede alla regia Todd Haynes. I principali attori sono Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. La trama. Siamo a New York nel 1952 e Therese Belivet è una impiegata di un grande magazzino. Richard la vorrebbe sposare e Dannie la vorrebbe baciare. Ma lei guarda soltanto Carol, una cliente affascinante e distinta. Dopo un guanto dimenticato e un trenino acquistato, tra Carol e Therese scatta la prevedibile scintilla, nonostante i moralismi della società americana di quei tempi.

