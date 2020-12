Marco Carta si sposa col compagno Sirio e lo confessa a Verissimo, poi il sogno: "Tornare a Sanremo"

04 dicembre 2020 a

a

a

Marco Carta sarà ospite a Verissimo, in onda domani alle 16 su Canale 5 e annuncia la voglia si sposarsi col suo compagno Sirio. Prima di tutto il cante ammette il forte desiderio di ritornare sul palco di Sanremo che l’ha visto trionfare nel 2009: "Vorrei tanto tornare a Sanremo. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni".

In merito al suo coming out, il cantante confessa: "È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete."

Carta pensa al matrimonio con il suo compagno Sirio: "Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia - dice commosso - ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.